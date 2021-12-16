"Портал в прошлое". Мы узнали, что сейчас происходит на месте провала в Киеве (фото)

На месте должен появится инспектор департамента благоустройства КГГА

Прорыв образовался во дворе дома по улице Малой Житомирской, 16/3 / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 декабря, в Киеве во дворе дома образовалась огромная яма. Сейчас ее оградили мусорными баками.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в департаменте благоустройства КГГА.

Реклама

Подробности

Яму закрыли досками и целлофаном. Так же рядом, как ограждение, поставили мусорные баки.

В департаменте благоустройства КГГА добавили, что на место выйдет инспектор по благоустройству и место прорыва будет ограждено, как это должно быть.

Как выглядит сейчас яма в Киеве во дворе дома

Реклама

Новый портал?

Очевидец сообщил, что большая яма образовалась во дворе дома по ул. Малой Житомирской, 16/3.

"Кажется, это подвал какого-нибудь имения середины XIX в. И что же с этим делать?" – написал Бобровский.

В комментариях жительница Киева Алена Мокроусова уточнила, что это подвалы усадьбы начала XIX века, здания которой – памятники архитектуры местного значения.

В столице заметили огромную яму во дворе. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Ранее мы писали: