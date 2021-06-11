Предлагали 2 млн грн: в Киеве предприниматели пытались подкупить руководство госучреждения (фото)

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

В Киеве будут судить двух предпринимателей, которые предлагали 2 млн гривен "отката" руководству госучреждения и пытались завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Подольской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении двух предпринимателей по фактам предложений предоставления неправомерной выгоды руководству государственного предприятия и попытке завладеть бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, предприниматель вместе с победителем тендера на закупку спортивного оборудования, предлагал руководству государственного предприятия "откат" в размере 10% от суммы закупки за подписание актов приема-передачи товара и его оплату в размере 2,7 млн грн фактической поставки.

А потом один из злоумышленников предлагал 30% от суммы закупки за принятие товара, что не соответствует техническому заданию. Кроме того, еще 10% обещали за отдаление сроков поставки товара на общую сумму 14 млн грн.

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Таким образом, злоумышленники предлагали "откат" на общую сумму около 2 млн грн.

"По условиям фигурантов денежные средства должны были передаваться должностным лицам после фактического поступления средств на счета победителей тендеров после их обналичивании. После подписания актов приема-передачи товара на сумму 2,7 млн грн двое злоумышленников были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины" , – говорится е в сообщении.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что задержали злоумышленников еще 22 декабря 2020 году, а в данный момент дело уже направили в суд.

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