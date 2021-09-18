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В Киеве мужчина с гантелью жестоко убил мать, он задержан

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 19:25
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Правоохранители выясняют все обстоятельства убийства женщины на улице Ушакова. Подозреваемого сына уже задержали
В Киеве расследуют убийство женщины
В Киеве расследуют убийство женщины / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По версии копов, он ударил женщину по голове, в результате она скончалась на месте.

Об этом сообщили в полиции.

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Отмечается, что инцидент случился 18 сентября на улице Ушакова. В полицию позвонил местный житель и заявил, что в квартире слышны крики. На месте правоохранители увидели тело женщины с признаками насильственной смерти.

Предварительно полицейские установили, что к преступлению причастен взрослый сын умершей. Во время семейной ссоры он ударил мать гантелей по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

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Нарушитель уже задержан, по факту умышленного убийства копы начали уголовное производство.

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