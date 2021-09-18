В Киеве мужчина с гантелью жестоко убил мать, он задержан

Правоохранители выясняют все обстоятельства убийства женщины на улице Ушакова. Подозреваемого сына уже задержали

В Киеве расследуют убийство женщины / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По версии копов, он ударил женщину по голове, в результате она скончалась на месте.

Об этом сообщили в полиции.

Реклама

Отмечается, что инцидент случился 18 сентября на улице Ушакова. В полицию позвонил местный житель и заявил, что в квартире слышны крики. На месте правоохранители увидели тело женщины с признаками насильственной смерти.

Предварительно полицейские установили, что к преступлению причастен взрослый сын умершей. Во время семейной ссоры он ударил мать гантелей по голове. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Реклама

Нарушитель уже задержан, по факту умышленного убийства копы начали уголовное производство.

Также ранее мы писали, что: