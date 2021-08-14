Протест "Нацкорпуса" в Киеве. На Банковую несут покрышки (видео)

Колонна митингующих поднимается с Майдана Независимости к Офису президента, где запланирована акция

К ОПУ, по Алее Героев Небесной сотни и улице Институтской, поднимается толпа людей / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 14 августа, возле Офиса президента запланирована акция протеста "Нацкорпуса" – туда уже вовсю несут покрышки.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Несмотря на то, что правоохранители уже выставили по два кордона полицейских и нацгвардейцев на улице Шелковичной, "Нацкорпус" не планирует менять свои планы.

Судя с видео, с Майдана Независимости к ОПУ, по Алее Героев Небесной сотни и улице Институтской поднимается толпа людей. Они идут на акцию протеста на Банковую, у некоторых в руках резиновые покрышки.

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Что произошло?

5 августа Служба безопасности в Харьковской области разоблачила деятельность мощной преступной группировки. Во время спецоперации были задержаны почти 50 человек, изъято оружие и боеприпасы. Как оказалось – облаву спецназ устроил на представителей "Нацкорпуса".

В спецслужбе заявили, что задержанные занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно. Более того, преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского горсовета.

Один из задержанных при спецоперации СБУ по задержанию преступной группировки в Харьковской области, представитель "Нацкорпуса" Сергей Величко (позывной "Чили") является автором известной кричалки харьковских ультрас "Путин – х**ло".

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