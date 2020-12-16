Пьют чай с печеньем: что происходит сейчас на Майдане в Киеве (фото, видео)

В Киеве продолжается протест предпринимателей в центре города. Как передает корреспондент "Сегодня" Игорь Рец, на Майдане пока спокойно.
Людей стало не намного больше, но увеличилось число правоохранителей.
Пока протест проходит спокойно и без стычек.
Люди рассредоточились по площади, греются чаем.
Напомним, 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.
В ходе протестов во вторник произошли столкновения активистов с полицией – в драке пострадали как представители ФОПов, так и силовики.
Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане
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