Пьют чай с печеньем: что происходит сейчас на Майдане в Киеве (фото, видео)

Пока увеличилось только число правоохранителей

В Киеве продолжается протест предпринимателей в центре города. Как передает корреспондент "Сегодня" Игорь Рец, на Майдане пока спокойно.



Людей стало не намного больше, но увеличилось число правоохранителей.

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Пока протест проходит спокойно и без стычек.

Люди рассредоточились по площади, греются чаем.

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Напомним, 15 декабря ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

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В ходе протестов во вторник произошли столкновения активистов с полицией – в драке пострадали как представители ФОПов, так и силовики.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты ФОПов на Майдане

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