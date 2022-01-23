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Река Сырец в Киеве стала ядовито-зеленого цвета (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 января, 11:38
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Официальных объяснений необычной окраски воды в реке Сырец пока еще нет
В Киеве позеленела река
В Киеве позеленела река / Фото: Коллаж: Сегодня

Река Сырец в Киеве приобрела ядовито-зеленый цвет. Столичные экологические службы и коммунальщики еще не прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает Главком.

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Вода в реке, протекающей через парк "Нивки", стала насыщенного зеленого цвета.

Судя по фото, вода в водоеме позеленела, а в парке насчитывается более 90 видов вековых деревьев, питающихся этой водой.

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Похожий случай

"Главком" напоминает, что десять лет назад ярко-зеленый цвет приобрела вода в реке Лыбидь в Голосеевском районе столицы.

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Тогда сообщалось, что это произошло из-за утечки воды из тепловых коммуникаций, так как в ходе испытаний сетей "Киевэнерго" добавляет в идущую по трубам воду пищевой краситель флуоресцин. Он экологически безопасен, но воду с этим красителем не рекомендуют пить или стирать в нем белье.

Его ярко-зеленый цвет помогает быстрее обнаружить места утечки в системе.

Ранее мы писали:

водаречкасырец
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