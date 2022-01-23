Річка Сирець у Києві стала отруйно-зеленого кольору (фото)

Офіційних пояснень незвичайного фарбування води в річці Сирець поки що немає

У Києві позеленіла річка / Фото: Колаж: Сьогодні

Річка Сирець у Києві набула отруйно-зеленого кольору. Столичні екологічні служби та комунальники ще не прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє Головком.

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Вода у річці, що протікає через парк "Нивки", стала насиченого зеленого кольору.

Судячи з фото, вода у водоймі позеленіла, а в парку налічується понад 90 видів вікових дерев, які живляться цією водою.

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Схожий випадок

"Головком" нагадує, що десять років тому яскраво-зеленого кольору набула вода у річці Либідь у Голосіївському районі столиці.

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Тоді повідомлялося, що це сталося через витік води з теплових комунікацій, оскільки в ході випробувань мереж "Київенерго" додає у воду, що йде по трубах, харчовий барвник флуоресцин. Він екологічно безпечний, але воду з цим барвником не рекомендують пити чи прати в ньому білизну.

Його яскраво-зелений колір допомагає швидше виявити місця витоку в системі.

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