Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда. Что известно о "Сулимовке" в Киеве

Далекий родственник гетмана Ивана Сулимы в 1830-х начал строительство усадьбы, но не дожил до окончания работ

Чем удивляет усадьба Акима Сулимы в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из интересный сооружений в столице является усадьба Акима Сулимы или, как ее еще называют, "Сулимовка". Строительство здания началось в 30 годах XIX века. Дом на Лютеранской, 16 проектировали как городской дворец, но он стал богадельней – приютом для больных и людей с инвалидностью.

"Сегодня" узнали, какие тайны скрывает дворец.

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История усадьбы

Дворец строил в 1833-1835 годах Аким Сулима – далекий родственник гетмана Ивана Сулимы. Проектированием дома занимался известный архитектор Людовик Стазани. Но, к сожалению, владелец здания так и не увидел в окончательном виде свой дом – он умер в 1840 году.

Как раньше выглядела усадьба. Фото: wikimapia

В 1859 году его жена Ульяна Степановна передала усадьбу Киевскому обществу помощи бедным. Из усадьбы сделали богадельню, на ее территории была столовая для бедных, приют для пожилых и малоимущих вдов. В 1866 году в левом крыле здания построили церковь Александра Невского. Благотворительное учреждение закрыли в 1919 году, а церковь разобрали.

В 1928 году в здании случился пожар, но его реконструировали.

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Ревнивый призрак Акима Сулимы

Согласно легенде, после смерти Сулимы его жена вышла замуж во второй раз за генерала Николая Ловцова. Как утверждают горожане, с тех пор призрак первого мужа и начал приходить.

Церковь на территории усадьбы хорошо выделялась в городе. Фото: wikimapia

Люди в окнах верхнего этажа часто видели белую фигуру. Они предполагали, что это дух самого Акима, который не может покинуть усадьбу. Мол, таким образом он давал знать бывшей жене, что все еще ее ревнует. Только когда усадьбу передали под нужды малообеспеченных, призрак исчез. Однако дети знали эту историю и очень боялись там находится до тех пор, пока в усадьбе не возник пожар.

Также со здания падали камни, а на чердаке по ночам был слышен громкий смех.