Самый большой государственный флаг поднимают в Киеве: онлайн-трансляция

Мероприятие проходит на территории Национального музея истории Украины во второй мировой войне

Поднятие флага в Киеве. Фото Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В День государственного флага в Киеве ветераны АТО и ООС поднимают самый большой государственный стяг. Мероприятие проходит на территории Национального музея истории Украины во второй мировой войне.

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День государственного флага впервые отмечают на этой локации и выбрали ее не случайно – в прошлом году тут был открыт мемориал с самым большим флагом. Кроме того, с печерских холмов украинский стяг видно издалека. В мероприятии примут участие мэр Киева Виталий Кличко и другие представители столичной власти, а также взвод роты Почетного караула.

Ранее ко Дню Государственного Флага Украины и 30-летия независимости Украины был установлен новый трезубец на флагштоке самого большого государственного флага. Конструкция обновленного трезубца более легкая и оснащена поворотным механизмом. Сам флагшток сейчас является крупнейшим в Украине. Его высота составляет около 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Напомним, в течение праздничных дней 23-25 августа в Киеве меняется график работы городского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.