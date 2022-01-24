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СБУ обезвредила "террористов" в аэропорту под Киевом (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 января, 16:08
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Принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
СБУ провела учения на территории аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ провела учения на территории аэропорта. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины провела специальные учения в Киевской на базе международного аэропорта "Антонов". Спецназовцы обезвредили "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности

Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, "террористы" захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".

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После отработки этих действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.

Цель проведения тренировок – усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

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Учения СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

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