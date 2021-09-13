Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Не забываем паспорт. СБУ проводит антитеррористические учения в Киевской области

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 12:38
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В эти дни возможно ограничение движения транспорта и пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность
Два дня будут проходить тактико-специальные учения СБУ в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Два дня будут проходить тактико-специальные учения СБУ в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

На Киевщине с 14 по 16 сентября пройдет антитеррористическая подготовка. Тактико-специальные учения пройдут на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Реклама

Cиловики в несколько этапов будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

Читайте также:

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", – говорится в сообщении.

СБУ просит граждан быть бдительными

Реклама

В случае подозрительной находки сообщать по телефону горячей линии ГУ СБУ в Киеве и Киевской области – (044) 253-06-71 или звонить на линию 102.

"СБУ призывает гостей и жителей Киевщины сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", – добавляют в СБУ.

Ранее мы писали:

  • В Черном море прошлимеждународные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие Вооруженные силы Украины и военнослужащие почти 30 стран мира. Они продлились почти две недели на суше, море и в воздухе.
  • Реклама

    Минус еще один террорист. СБУ вместе с Интерполом задержала боевика ИГИЛ

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять