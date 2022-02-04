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Синоптики предупреждают о гололедице: погода в Киеве на 4 февраля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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4 февраля, 05:58
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Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов
Следует ожидать замерзания дождя и мокрого снега. Коллаж "Сегодня"
Следует ожидать замерзания дождя и мокрого снега. Коллаж "Сегодня"

В Киеве ожидается пасмурная погода, во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода

Ночью температура воздуха опустится до -7 градусов. Днем поднимется до -3 градусов. После осадков, которые пройдут, следует ожидать замерзания дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности – синоптики предупреждают о гололедице.

На дорогах местами гололедица. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с. Ночью температура воздуха 7-9 градусов мороза. Днем на столбиках термометров – 2-4 градуса ниже нуля.

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Какая будет температура будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза, на высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – Ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

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