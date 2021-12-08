Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Киеве завтра: будет опасно (карта)

Завтра, 9 декабря, в Киеве ожидаются местами небольшие осадки, дождь или мокрый снег.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Температура воздуха в столице будет невысокой.
"Температура будет недалеко отбегать от нуля", – утверждает Наталия Диденко.
На улице скользко и налипание мокрого снега.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.
Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
Читайте также
- Заблокировало трассу. В Черниговской области ураган повалил деревья.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.