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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Киеве завтра: будет опасно (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
8 декабря, 17:00
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Температура воздуха в городе будет завтра невысокой
Погода в Киеве на 9 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 9 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 9 декабря, в Киеве ожидаются местами небольшие осадки, дождь или мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Температура воздуха в столице будет невысокой.

"Температура будет недалеко отбегать от нуля", – утверждает Наталия Диденко.

На улице скользко и налипание мокрого снега.

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Погода в Украине на 9 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 9 декабря. Фото: Наталии Диденко

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла.

Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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