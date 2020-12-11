Синоптики снова предупреждают об ухудшении погоды: в травмпункт Киева уже обратилось 163 человека

Обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами продолжается без перерыва

В столице 12 декабря на дорогах снова ожидается гололед.

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Об этом сообщает КГГА.

"Уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В службе отмечают, что обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами продолжается без перерыва почти сутки. В настоящее время задействовано 193 единицы спецтехники. Также работают 69 бригад с ручной уборки в составе 448 работников. В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено.

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Однако, как сообщили в Департаменте здравоохранения, вследствие гололеда в травмпункты Киева обратилось 163 человека. Среди пострадавших – 150 взрослых и 13 детей.

В тренде Оклемался от гололеда. Киевский фуникулер снова работает

Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий, а в аэропорту им. Сикорского отменили рейсы.

Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Смотрите сюжет – как киевляне добираются домой по льду.

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