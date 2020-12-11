Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Синоптики снова предупреждают об ухудшении погоды: в травмпункт Киева уже обратилось 163 человека

11 декабря, 15:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами продолжается без перерыва

В столице 12 декабря на дорогах снова ожидается гололед.

Реклама

Об этом сообщает КГГА.

"Уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В службе отмечают, что обработка улиц и тротуаров противогололедными средствами продолжается без перерыва почти сутки. В настоящее время задействовано 193 единицы спецтехники. Также работают 69 бригад с ручной уборки в составе 448 работников. В случае ухудшения погодных условий количество техники будет увеличено.

Реклама

Однако, как сообщили в Департаменте здравоохранения, вследствие гололеда в травмпункты Киева обратилось 163 человека. Среди пострадавших – 150 взрослых и 13 детей.

В тренде
Оклемался от гололеда. Киевский фуникулер снова работает

Ранее мы писали, что киевский фуникулер приостановил свою работу из-за сложных погодных условий, а в аэропорту им. Сикорского отменили рейсы.

Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Смотрите сюжет – как киевляне добираются домой по льду.

Реклама

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)
Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)Другие новости
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатно
Как в Киеве хоронят умерших от коронавируса: что родственники получают бесплатноДругие новости
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в Киеве
Тотальное тестирование на коронавируc: что будет в КиевеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
В Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человека
В Чернобыле возле АЭС появилась птица с голосом волка и человекаДругие новости
В Киеве рано вводить жесткий локдаун: прогноз эксперта
В Киеве рано вводить жесткий локдаун: прогноз экспертаДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять