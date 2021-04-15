Ситуация стабилизировалась, но не до конца. Когда в Киеве могут смягчить карантин?

В Киеве несмотря на то, что благодаря строгому карантину ситуация с COVID-19 стабилизировалась, в ближайшее время власти не планируют послаблять ограничения.
Об этом рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире Громадського радио.
"На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", – сказал Поворозник.
Однако карантин в Киеве могут ослабить только в одном случае – если снизится загруженность больничных коек с кислородом.
Напомним, в Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля.
Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране.
Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.
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