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Слили отходы? Мы узнали, почему в Днепре вода стала коричневого цвета

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 12:04
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Жители на Левом берегу пожаловались на неприятный запах, который витает вокруг и местные предположили, что он идет из канализации
Киевляне решили, что в Днепр на Левом берегу слили отходы
Киевляне решили, что в Днепр на Левом берегу слили отходы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве снова начинает активно обсуждаться проблема загрязнения вод Днепра в районе Русановского пролива, куда возвращаются обратные промывные воды Деснянской водопроводной станции.

В "Киевводоканале" сайту "Сегодня" пояснили, что происходит на самом деле.

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Отметим, что обратная промывная вода – это вода, которой очищаются фильтры водопроводной станции, которая готовит питьевую воду для 60% населения столицы.

Схема работы водопроводной станции

Сброс промывных вод в Русановский пролив предусмотрен схемой работы Деснянской водопроводной станции при подготовке питьевой воды.

Действующая технологическая схема водоподготовки предусматривает обработку речной воды коагулянтом с последующим отстаиванием и фильтрованием, в результате чего очистные сооружения периодически следует промывать и удалять осадок из отстойников.

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"Этот осадок – это вещества в подавляющем большинстве природного происхождения, поступившие на станцию ​​вместе с речной водой. По факту, мы возвращаем в реку то, что взяли у нее при водозаборе, только в концентрированном виде", – сказали в "Киевводоканале".

Во времена, когда станция проектировалась, естественное загрязнение воды в Десне было меньшим и другим по составу, поэтому и состав промывных вод был другим, в частности менее насыщенным теми или иными загрязняющими веществами.

"Также следует отметить, что на время постройки Деснянской водопроводной станции в 1961 году у места сброса промывных вод не было жилых массивов и зон отдыха, появившихся значительно позже", – сказали в "Киевводоканале".

Проект реконструкции станции

"Деснянская водопроводная станция нуждается в модернизации, и мы уже давно начали разрабатывать проекты технологического решения для очистки промывных вод", – добавили в "Киевводоканале".

Проект реконструкции Деснянской водопроводной станции с внедрением технологии очистки промывных вод уже прошел экспертизу в ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" и по экспертному отчету рекомендован к утверждению.

Проектно-сметная документация была разработана за счет собственных средств предприятия в рамках Инвестиционной программы "Киевводоканала".

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Проект планируется к реализации за кредитные средства, предоставляемые правительством Франции в рамках программы "Французские льготные казначейские кредиты". Закон о ратификации соглашения с Францией по улучшению водоснабжения в Киеве уже подписан президентом Украины.

Предыстория

В Киеве жители на Левом берегу пожаловались на зловонный запах, который витает вокруг. Местные предположили, что тот идет из канализации. Видео с доказательствами появилось в Telegram-канале Киев без цензуры.

"Киевляне жалуются на появление зловонного вещества в Днепре на левом берегу Киева в районе Русановских садов", – подписал видео автор.

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