Смог над Киевом – в чем причина и есть ли опасность

Спасатели уверяют, что данная ситуация не несет угрозы здоровью, и прогнозируют скорейшее улучшение обстановки

Небо над Киевом покрыла пылевая буря. Из-за этого упала видимость, а в воздухе летает песок. Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещения воздушных масс на территорию Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с, это повлекло за собой выдувание с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а повышение влажности воздуха поспособствовало ухудшению видимости.

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Опасен ли смог?

Специалисты ГСЧС уверяют, что данная ситуация не несет угрозы жизни и здоровью граждан.

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"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", – подытожили спасатели.

Также напомним, в столице был зафиксирован рекордно высокий уровень загрязнения воздуха.

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