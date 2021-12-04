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Снега не будет? В Киеве ожидается потепление 5 декабря

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 декабря, 15:59
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Ветер будет юго-восточный со скоростью до 5-10 м/с
В столице будет солнечно. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице будет солнечно. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 5 декабря, в Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду. При этом осадков в этот день не предвидится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 5 декабря в столице

В Киеве ночью ожидается -3…-5 градусов, а днем температура воздуха поднимется до 0...2 градуса тепла.

Кроме того, осадков в этот день не предвидится. Будет солнечная погода.

Отметим, что ветер ожидается юго-восточный со скоростью до 5-10 м/с.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В последующие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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