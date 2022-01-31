Снегопады и морозы. Как начнется последний месяц зимы в Украине – прогноз на неделю

Почти по всей стране прогнозируют снег в ближайшие дни, а ближе к концу недели – похолодание

Первая неделя февраля принесет снег и морозы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на неделе 31 января – 6 февраля будет меняться. Сначала прогнозируют снегопады и даже "плюсовые" температурные показатели, а уже в конце недели стоит готовиться к похолоданиям.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Сегодня, 31 января, в течении дня столбики термометров будут показывать от -1 градуса до +5 в разных уголках страны. Во всех областях, кроме южных, обещают снег.

Во вторник, 1 февраля, погода существенно не поменяется. Однако снег прекратится в большинстве областей, будет солнечно. Осадки обещают лишь на западе. А в Одесской области прогнозируют дождь.

В среду, 2 февраля, мокрая погода снова вернется в Украину – в западных регионах будет снег, в восточных и южных обещают снег с дождем. В центральных и северных областях сухо и солнечно. Температура днем будет колебаться от небольшого мороза до нескольких градусов тепла. Ночью температура снизится до -6 градусов.

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В четверг, 3 февраля, на всей территории страны будет облачно. В Луганской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму ожидается снег. Температура местами опустится до -8 градусов.

В пятницу, 4 февраля, похолодает. Днем ожидается -1...-7 градусов мороза, а ночью будет до -8 градусов, а местами и до -12. Осадки прекратятся во всех регионах.

Морозы в феврале

В течении последнего месяца зимы абсолютный минимум температуры воздуха за всю историю наблюдений составлял 24-39 градусов мороза, на юге Одесского региона и в Крыму – 15-23 градусов мороза.

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Абсолютный максимум температуры воздуха – 12-20 градусов тепла, а в южных областях, в Винницкой области и Прикарпатье – местами 21-24 градуса.

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