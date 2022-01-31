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Снігопади та морози. Як розпочнеться останній місяць зими в Україні – прогноз на тиждень

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31 січня, 11:00
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Майже по всій країні прогнозують сніг найближчими днями, а ближче до кінця тижня – похолодання
Перший тиждень лютого принесе сніг та морози.
Перший тиждень лютого принесе сніг та морози. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні на тижні 31 січня – 6 лютого змінюватиметься. Спочатку прогнозують снігопади і навіть "плюсові" температурні показники, а вже наприкінці тижня варто готуватися до похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Сьогодні, 31 січня, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від -1 градуса до +5 у різних куточках країни. У всіх областях, окрім південних, обіцяють сніг.

У вівторок, 1 лютого, погода суттєво не зміниться. Проте сніг припиниться у більшості областей, буде сонячно. Опади обіцяють лише на заході. А на Одещині прогнозують дощ.

У середу, 2 лютого, мокра погода знову повернеться до України – у західних регіонах буде сніг, у східних та південних обіцяють сніг із дощем. У центральних та північних областях сухо та сонячно. Температура вдень вагатиметься від невеликого морозу до кількох градусів тепла. Вночі температура зменшиться до -6 градусів.

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У четвер, 3 лютого, по всій території країни буде хмарно. У Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму очікується сніг. Температура подекуди опуститься до -8 градусів.

У п'ятницю, 4 лютого, похолодає. Вдень очікується -1...-7 градусів морозу, а вночі до -8 градусів, а місцями і до -12. Опади припиняться у всіх регіонах.

Морози у лютому

Протягом останнього місяця зими абсолютний мінімум температури повітря за всю історію спостережень становив 24-39 градусів морозу, на півдні Одеського регіону та у Криму – 15-23 градусів морозу.

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Абсолютний максимум температури повітря – 12-20 градусів тепла, а у південних областях, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24 градуси.

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