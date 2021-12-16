Стал дефицитом. Зачем в Киев свозят тонны снега

Снег везут в столицу из Буковеля, Ивано-Франковска и Ровно

В столицу везут тонны снега с западной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

17-20 декабря уже третий раз в центре Киева, возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха состоится зимний фестиваль "Snigfest" – соревнование для профессиональных сноубордистов и лыжников. Для этого мероприятия в столицу свозят тонны снега.

По словам организаторов фестиваля, для обустройства трамплина им понадобиться 16 машин снега с общим объемом каждой по 40 тонн, а это 640 тонн.

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"Снег привезут в Киев из Буковеля, Ивано-Франковска и Ровно. Проблема в том, что теплая погода не способствует выработке снега из пушек в Буковеле, откуда мы завозили в Киев снег в прошлом году. Там нам удалось добыть небольшое количество снега. Его приходиться искать в тех городах, где держится минусовая температура. Например, мы собрали весь снег в аэропорту Ивано-Франковска. Оттуда в Киев привезли первые четыре грузовика. Просили снег у Трускавца, Львова. Сегодня привезли еще 4 грузовика снега из аэропорта Ровно", – рассказали нам организаторы фестиваля.

Они заверяют, что соберут нужное количество снега для проведения своего мероприятия.

Про фестиваль

Завтра фестиваль уже стартует. Участие в нем берут украинские спортсмены, а в субботу и воскресенье стартуют полноценные международные соревнования, на которые в Киев приеду спортсмены-участники из 20 разных стран мира.

Уникальность этого спортивного мероприятия в том, что он проходит не за городом, а в центральной части города. И его могут увидеть все желающие, особенно дети. Кстати, за снег организаторы никому денег не платят.

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"А вот его погрузка и доставка – не бесплатная. Это достаточно большая сумма затрат, которая выходит за границы нашего начального бюджета", – пояснили нам организаторы.

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