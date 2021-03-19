Странности карантина в Киеве: учеников младших классов могут отправить в школу

После завершения весенних каникул школы Киева начнут обучение в дистанционном режиме. Напомним, что у киевских школьников 5-11 классов каникулы начались с 18 марта. А младшая школа пойдет на них с завтрашнего дня. Как сообщили "Сегодня", после завершения каникул школы начнут обучение в дистанционном режиме – до 9 апреля.



А вот ученики младших классов могут вернуться за парты. По словам мэра Киева, департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также будут продолжены трансляции онлайн-уроки на телеканале "Киев".

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По словам мэра Киева, садики в столице будут работать. Наполненность в них сегодня – более 50%. Вместе с тем, во всех заведениях должны усилить противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию.



А вот родители младших классов недоумевают, почему нужно отправлять детей в школу, если город находится в красной зоне карантина. После посещения классов, заболеть могут как дети, так и учителя.





В Госпродпотребслужбе Киева нам подтвердили, что столичные школы перейдут на дистанционное обучение, но это касается только старших классов.

"По прогнозам, ученики младших классов пойдут в школу после завершения каникул. Окончательно об этом станет известно в следующую среду, когда мы все проанализируем. Если ситуация не измениться, то младшая школа вернется к привычной учебе", – пояснил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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По его словам, дети до 10 лет редко поражаются инфекцией и если болеют, то не очень долго и без тяжелой формы. По словам Рубана, маленькие дети не играют решающую роль в эпидемиологическом процессе.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла проект постановления, которым изменила календарный план своей работы в связи с введенным в Киеве локдауном.

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