Температура підвищиться, але засипле снігом: прогноз погоди у Києві на 13 січня (карта)

Сьогодні в столиці прогнозують сильний вітер, а також "мінусову" температуру

У столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

У четвер, 13 січня, у Києві очікується сніжна погода. У порівнянні з попереднім днем, у столиці підвищиться температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві прогнозують сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до -3 градусів. Вітер — західний, 7-12 м/с. Через морозну погоду та опади на дорогах можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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