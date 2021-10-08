Требовали взятки. В Киеве СБУ разоблачила должностных лиц военного госпиталя

СБУ установила, что должностные лица военного медицинского учреждения требовали взятки с военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
По информации ведомства, также разоблачены схемы по предоставлению инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.
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"По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен. Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – рассказала пресс-секретарь СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.
В Харьковской области полицейские заставили мужчину взять в долг, чтобы дать им взятку
По месту работы и жительства злоумышленников прошли обыски – обнаружили деньги.
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