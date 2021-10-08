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Требовали взятки. В Киеве СБУ разоблачила должностных лиц военного госпиталя

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
8 октября, 16:17
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Государственному бюджету Украины нанесли ущерб более 20 млн гривен
Требовали взятки от $1500
Требовали взятки от $1500 / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ установила, что должностные лица военного медицинского учреждения требовали взятки с военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получения статуса инвалида.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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По информации ведомства, также разоблачены схемы по предоставлению инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степени расстройств.

"По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более 20 млн гривен. Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины", – рассказала пресс-секретарь СБУ в Киеве и области Ольга Супрун.

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По месту работы и жительства злоумышленников прошли обыски – обнаружили деньги.

Ранее мы писали:

  • Чиновники организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы взяток колебались от 3 до 50 тыс. долларов США за место в зависимости от района расположения.
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