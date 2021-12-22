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Тревожные темпы вакцинации и ложная статистика: что происходит с COVID-19 в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
22 декабря, 10:16
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Из-за задержек ежедневно обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов
За сутки в столице более тысячи новых случаев коронавируса
За сутки в столице более тысячи новых случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за последние сутки 1403 новых случаев коронавирусной инфекции. Эксперты сообщают, что статистика по заболеваемости не соответствует действительности. Сайт "Сегодня" собрал свежую информацию.

Данные за сутки

В городе за сутки 22 человека умерли от COVID-19. А выздоровели 2 124 человека.

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Всего за время пандемии:

  • подтвержденных случаев в столице – 324 046,
  • летальных случаев – 8 057,
  • выздоровели – 303 420.

Статистика не соответствует реальной динамике

В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Причина в том, что большие задержки обнародования данных. Об этом сообщает пресс-служба НАН.

Сообщается, что из-за задержек ежедневно обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.

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"В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями", – говорится в сообщении.

Новые правила карантина

С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

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Ранее мы писали:

  • Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от COVID-19 в январе.
  • Коронавирус, итоги недели. "Омикрон" в Украине и третья доза вакцины.

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