Ученики киевских школ завтра возвращаются за парты: как будут учиться

Столичные школы будут самостоятельно решать, когда уходить на карантин

Завтра, 25 января, возобновляется учебный процесс в столичных школах.

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Об этом сообщил Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В ближайшее время отправлять на дистанционное обучение всех школьников не будут.

Дирекция школ обязана самостоятельно принимать решения, закрывать ли на карантин учебное заведение и отправлять ли на самоизоляцию отдельные классы.

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Если же эпидемическая ситуация ухудшится во всех районах Киева, учебные заведения перейдут на смешанную систему получения знаний.

КГГА напомнила, что ученики столичных школ имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте.

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Электронным ученическим билетом школьник может воспользоваться самостоятельно как на турникете в метро, так и в наземном транспорте. С бумажным документом необходимо обратиться к контролеру в метро или предъявить кондуктору или водителю в наземном транспорте.

Ранее мы подробно рассказали, как будут работать школы с 25 января.

Напомним, в Минобразования разъяснили, как будут работать школы и детсады после локдауна.

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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что дистанционное образование для младших школьников неэффективно:

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