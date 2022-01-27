Угроза флурона и более 8 тысяч смертей: какая ситуация с COVID-19 в Киеве

В общей сложности коронавирус преодолел 332 551 житель столицы

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили только за прошлые сутки 2012 больных коронавирусом. Кроме того, существует риск заболевания флуроном. Читайте в материале "Сегодня", зафиксировано ли в городе новое заболевание.

Данные за сутки

"2012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 4 человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8 464 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 358 744", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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Заболели за прошедшие сутки:

1018 женщин в возрасте от 18 до 97 лет,

638 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

195 девочек от 18 дней до 17 лет и 161 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 1 женщина 59 лет и трое мужчин от 49 до 81 года.

Выздоровели за прошедшие сутки 652 человека. В общей сложности коронавирус преодолел 332 551 житель столицы.

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"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 364, в Деснянском – 303 и в Оболонском районе – 212 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Есть ли в Киеве флурон

Заболевания флурон – одновременного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и гриппом – в Киеве пока лабораторно не подтверждено. Об этом новостям "Сегодня" рассказал Сергей Чумак, главный санврач Киева.

По его словам, в Киеве не было зафиксировано одновременного заболевания гриппом и коронавирусом. Он считает, что такое и вовсе невозможно.

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"У нас такого не было. Одновременно заразиться двумя вирусами невозможно. Сильный вирус – вытесняет слабый. Человек может переболеть гриппом, а потом коронавирусом. Недавно в Киеве был лабораторно подтвержден сезонный грипп А, который не был зарегистрирован в Киеве в прошлом году – его вытеснил коронавирус", – рассказал Чумак.

Напомним, что первый случай Florona (одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19) зафиксировали в Сербии.

Также ранее флурон обнаружили в Хорватии, Северной Македонии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

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