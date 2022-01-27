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Загроза флурону та понад 8 тисяч смертей: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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27 січня, 14:32
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Загалом коронавірус подолав 332 551 мешканець столиці
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу
У країні продовжують виявляти нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили лише за минулу добу 2012 хворих на коронавірус. Крім того, існує ризик захворювання на флурон. Читайте у матеріалі "Сьогодні", чи зафіксовано у місті нове захворювання.

Дані за добу

"2012 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 4 людини померли. Всього за період пандемії у Києві 8 464 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 358 744", – повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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Захворіли за минулу добу:

  • 1018 жінок віком від 18 до 97 років,
  • 638 чоловіків віком від 18 до 88 років,
  • 195 дівчаток від 18 днів до 17 років та 161 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Серед померлих: 1 жінка 59 років та троє чоловіків від 49 до 81 року.

Одужали минулої доби 652 особи. Загалом коронавірус подолав 332 551 мешканець столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 364, у Деснянському – 303 та в Оболонському районі – 212 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Чи є у Києві флурон

Захворювання на флурон – одночасного зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та грипом – у Києві поки що лабораторно не підтверджено. Про це "Сьогодні" розповів Сергій Чумак, головний санлікар Києва.

За його словами, у Києві не було зафіксовано одночасного захворювання на грип та коронавірус. Він вважає, що таке взагалі неможливо.

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"У нас такого не було. Одночасно заразитися двома вірусами неможливо. Сильний вірус – витісняє слабкий. Людина може перехворіти на грип, а потім на коронавірус. Нещодавно в Києві був лабораторно підтверджений сезонний грип А, який не був зареєстрований у Києві минулого року – його витіснив коронавірус", – розповів Чумак.

Нагадаємо, що перший випадок Florona (одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19) зафіксували у Сербії.

Також раніше флурон виявили у Хорватії, Північній Македонії та Республіці Сербської Боснії та Герцеговини.

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