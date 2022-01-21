Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🌐 Блинкен vs Лавров 💥 Телефонные террористы 🔔 Угроза войны с Россией 😷 Новая вспышка COVID-19
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Украинцев ждет резкое похолодание: где будут снегопады (карта)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в городах страны в ближайшие дни
Украинцев предупредили о снегопадах
Украинцев предупредили о снегопадах / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на выходных, 22 и 23 января, будет снежной. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В западных и северных областях 22 января ожидаются снегопады. Во всех других областях страны будет без существенных осадков.

На западе температура воздуха ночью -8... -6 градусов, а днем -4... -1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3... -5 градусов, а днем -2... 0 градусов.

В центральных областях температура воздуха составит -7... -4 градусов, а днем -2... 0 градусов.

Реклама

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -6... -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -3... +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7... -3 градусов, а днем -1... +1 градусов.

В Киеве 22 января ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью -5... -3 градусов, а днем -2... 0 градусов.

Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 м/с.

Реклама

Погода в Украине 22 января. Скриншот

На западе и востоке Украины 23 января ожидаются снегопады. При этом в остальных регионах без существенных осадков.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7... -4 градусов, а днем -4... +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться -11... -4 градусов, а днем -5... -3.

В центре страны температура воздуха составит -8... -4 градусов, а днем -4... -1.

В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6... -4, а днем -4... -2.

В восточных областях ночью температура опустится до -11... -6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5... -1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться -6... -3, а днем -1... +2.

Скорость ветра может составлять 5-10 м/с.

Погода в Украине 23 января. Скриншот

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Омикрон" вытесняет "Дельту"? Какие штаммы "гуляют" по Киеву и кто в опасности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве декоммунизировали парк "Победа" (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

7 292

заболело за неделю в Киeвe

+29%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять