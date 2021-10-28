Киев попал в ТОП-20 городов мира с самым грязным воздухом

Такой воздух может угнетать нервную систему всех людей

Для здоровых людей такой воздух несет опасность / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в четверг, 28 октября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Индекс загрязнения воздуха в режиме реального времени – 111. Столица на 11 месте.

Об этом свидетельствуют данные Iqair.

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Отмечается, что по состоянию на 12:55 индекс Киева составляет 111 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения".

Рейтинг загрязнения воздуха показывает не лучшие показатели / Фото: iqair.com

Отметим, что при таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

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Столица обогнала по качеству воздуха Гуанчжоу (Китай), Будапешт (Венгрия) и др.

Что говорят эксперты

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность. Также он угнетает нервную систему.

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