В Чернобыле обнаружили редкое насекомое (фото)

Этот редкий вид пчел занесен в Красную книгу

На снимке Андрена золотонога. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook

В Чернобыле обнаружили очень редкий вид пчел – андрену золотоногую. Это насекомое собирает пыльцу только с одного растения.

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Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

"На прошлой неделе ученые Института эволюционной экологии НАН Украины проводили полевые исследования фауны Чернобыльского заповедника. Изучая ареал распространения диких пчел из семьи андрениды, специалисты зафиксировали на территории заповедника самую северную (из пока известных) в Украине точку распространения андрены золотоногой", – пишут в сообщении.

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Особенность этой пчелы в том, что она узкоспециализированная к сбору пыльцы только с одного растения – холодка лекарственного (другое название – спаржа лекарственная).

Ранее мы писали, что в Чернобыле открывают велосипедные и водные маршруты.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной международного и внутреннего туризма, а зона отчуждения – зоной возрождения.