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У Чорнобилі виявили рідкісну комаху (фото)

22 червня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Цей рідкісний вид бджіл занесений до Червоної книги

На знімку Андрена золотонога. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

На знімку Андрена золотонога. Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник/Facebook

У Чорнобилі виявили дуже рідкісний вид бджіл – Андрену золотоногу. Ця комаха збирає пилок тільки з однієї рослини.

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Про це повідомляє Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Цей вид занесений до Червоної книги України.

"На минулому тижні науковці Інституту еволюційної екології НАН України проводили польові дослідження фауни Чорнобильського заповідника. Вивчаючи ареал поширення диких бджіл із родини Андреніди, фахівці зафіксували на території Заповідника найпівнічнішу (з допоки відомих) в Україні точку поширення Андрени золотоногої", – пишуть у повідомленні.

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Особливість цієї бджоли в тому, що вона вузькоспеціалізована до збору пилку тільки з однієї рослини – холодку лікарського (інша назва – спаржа лікарська).

Раніше ми писали, що в Чорнобилі відкривають велосипедні та водні маршрути.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Чорнобиль повинен стати зоною міжнародного і внутрішнього туризму, а зона відчуження – зоною відродження.

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