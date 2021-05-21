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В Чернобыле планируют возобновить строительство гостиницы

21 мая, 22:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Речь идет о проекте строительства на территории Славутича, работы на котором приостановили из-за отсутствия финансирования

В зоне Чернобыльской АЭС планируют возобновить строительство гостиницы. Фото: КОГА

В зоне Чернобыльской АЭС планируют возобновить строительство гостиницы. Фото: КОГА

В 1989 году государственное специализированное предприятие "Чернобыльская атомная электростанция" начало строительство 8-миэтажного отеля на 274 места общей площадью более 14 тыс. квадратных метров. Сейчас недострой Фонд госимущества продал на голландском аукционе физическому лицу. В следующем году объект планируют восстановить.

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Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

"Объект сам по себе достаточно сложный. Очевидно, именно поэтому большого количества желающих его приобрести не было. И все же, кроме меня, было еще два участника, поэтому произошло достаточно быстрое соревнования. Интересно было", – говорит руководитель целого ряда строительных компаний, новый владелец недостроя Владислав Кононов.

Предприниматель объяснил, что ситуация с реновацией будет решена после изучения всей документации. Тогда будет понятно, можно ли переоборудовать это здание под жилой дом или у нее будет другое назначение.

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"Когда я говорил про локацию, я имел в виду, что это лучшая локация в городе. Но есть определенные проблемы, например, как в Славутич добираться из Киева. Например, если бы в столицу курсировала скоростная электричка, которая шла туда час, а не четыре, как сейчас, то, понятно, что ценность этой локации полностью была бы гораздо выше. Но, насколько мне известно, сейчас ставится вопрос сообщения Славутича с другими населенными пунктами, в частности с Черниговом и Киевом", – добавил он.

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Речь идет о заброшенном проекте строительства на территории Славутича, строительные работы на котором были приостановлены из-за отсутствия финансирования в 1997 году. К тому времени было завершено лишь чуть более 4500 квадратных метров.

Приступить к восстановлению объекта планируют со следующего года.

Ранее мы писали, что Кабмин назначил и. о. гендиректора Чернобыльской АЭС.

Также мы сообщали, возможна ли еще одна авария в Чернобыльском реакторе.

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