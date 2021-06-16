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В Чернобыле засняли редкую птицу-призрак (фото)

16 июня 2021 22:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Найти гнездо козодоя очень сложно – в нем всегда два яйца

Редкая птица - козодой. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook

Редкая птица - козодой. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook

В Чернобыльской зоне засняли очень редкую птицу-призрак. Козодой – это гнездовая птица заповедника.

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Об этом сообщает Радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Первых птиц, которые весной вернулись из теплых краев, наблюдали в конце апреля-начале мая.

"Они активны ночью: питаются насекомыми, которых ловят в воздухе. Часто этих необычных пернатых можно наблюдать на дорогах. У птиц, подсвеченных фарами авто, на расстоянии хорошо видно "рубиновый" глаз", – пишут в сообщении.

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Поселяется козодой на открытых участках – пожарищах, залежах, полянах, опушке леса. Гнездо, в котором всегда два яйца, размещает на земле. Найти гнездо козодоя очень трудно.

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"Охотясь на насекомых, козодой неожиданно, как призрак, появляется из темноты и также неожиданно исчезает", – добавляют в заповеднике.

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Ранее мы сообщили, что в Чернобыле засняли редкую болотную черепаху.

Также мы писали, что на Киевщине организовали презентационную экскурсию в Чернобыль по обновленному маршруту.

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