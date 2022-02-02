Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Чернобыльской зоне поймали двух французов (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 22:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мужчины пробрались на запрещенную территорию в обход контрольно-пропускных пунктов
Мужчин могут выслать из Украины преждевременно.
Мужчин могут выслать из Украины преждевременно. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области на территории Чернобыльской зоны полиция задержала туристов-экстремалов из Франции. Они проникли на территорию зоны отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Реклама

Подробности

2 февраля, во время патрулирования территории зоны отчуждения в отселенном городе Припять, сотрудники отдела полиции в Чернобыле обнаружили двух иностранцев.

27-летний и 32-летний граждане Франции проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Иностранцы находятся на территории Украины законно.

Реклама

Французы незаконно проникли в зону ЧАЭС. Фото: полиция

Какое наказание их ждет

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей (от 340 до 510 гривен).

Кроме того, полицейские зоны ЧАЭС направили представление в Государственную миграционную службу сокращение срока пребывания иностранцев в Украине. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Реклама

Наказание может измениться

Депутаты предлагают признатьуголовной виной проникновения в зону отчуждения и зону безусловного отселения без законного разрешения или самовольное поселение в этой зоне, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

  • Незаконное проникновение в зону отчуждения – штраф от 1000 до 2500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 42 500 грн) или ограничение свободы на срок от одного до трех лет. Пока такое нарушение карается штрафом от 425 грн до 510 грн.
  • За вывоз продуктов питания (грибы, ягоды, животного происхождения и т.п.) – то же наказание, только еще плюс тюремная от одного до трех лет.
  • Если из-за вышеуказанных действий умер человек или сильно пострадало его здоровье (например, отравление "радиоактивными" грибами, ягодами, или излучение радиация от металлолома) – тюремный срок от трех до семи лет.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Не последняя операция. Мы узнали, в каком состоянии раненная во время стрельбы в Днепре военнослужащая Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В случае агрессии РФ. Готовы ли киевляне защищать столицу – опрос (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве два автомобиля провалились под землю из-за прорыва трубы (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

13 760

заболело за неделю в Киeвe

+49%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять