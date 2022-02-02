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В Чорнобильській зоні спіймали двох французів (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 лютого, 22:06
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Чоловіки пробралися на заборонену території, оминаючи контрольно-пропускні пункти
Чоловіків можуть вислати з України передчасно.
Чоловіків можуть вислати з України передчасно. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Київській області на території Чорнобильської зони поліція затримала туристів-екстремалів із Франції. Вони проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

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Подробиці

2 лютого, під час патрулювання території зони відчуження у відселеному місті Прип’ять, працівники відділу поліції в Чорнобилі виявили двох іноземців.

27-річний та 32-річний громадяни Франції проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму. Іноземці перебувають на території України законно.

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Французи незаконно пробралися в зону ЧАЕС. Фото: поліція

Яке покарання їх чекає

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 510 гривень).

Крім того, поліцейські зони ЧАЕС направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування іноземців в Україні. Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

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Покарання може змінитися

Депутати пропонують визнати кримінальною провиною проникнення в зону відчуження та зону безумовного відселення без законного дозволу або самовільне поселення у цій зоні, або знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення чи огородження зазначених зон.

  • Незаконне проникнення до зони відчуження – штраф від 1000 до 2500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 42 500 грн) або обмеження волі на строк від одного до трьох років. Наразі таке порушення карається штрафом від 425 грн до 510 грн.
  • За вивезення продуктів харчування (гриби, ягоди, тваринного походження тощо) – те саме покарання, тільки ще плюс в'язниця від одного до трьох років.
  • Якщо через вищевказані дії померла людина або сильно постраждало її здоров'я (наприклад, отруєння "радіоактивними" грибами, ягодами, або випромінювання радіація від металобрухту) – в'язниця строк від трьох до семи років.

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