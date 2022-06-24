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Бешенство снова в Киеве. В двух районах объявлен строгий карантин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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24 июня, 22:05
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Стали чаще фиксировать случаи опасной болезни
Из-за куницы теперь на прививку отправят десятки домашних животных / Коллаж "Сегодня"
Из-за куницы теперь на прививку отправят десятки домашних животных / Коллаж "Сегодня"

В Киеве зарегистрирован уже второй случай бешенства у животных. В результате в двух районах города введен строгий карантин.

В Госпродпотребслужбе Киева сайту "Сегодня" пояснили, чего нужно опасаться обычным людям и их домашним питомцам.

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Что известно

ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве сообщило о зарегистрированном случае бешенства у куницы в Соломенском районе Киева. 24 июня было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где было решено ввести карантинные ограничения на территории Соломенского района.

Они затронули районы на пересечение:

  • просп. Лобановского с ул. Головка,
  • ул. Головка с ул. Соломенская,
  • ул. Соломенская с ул. Протасов Яр,
  • ул. Протасов Яр с ул. М. Гринченко,
  • ул. М. Гринченко с ул. Брожко,
  • ул. Брожка с просп. Лобановского.

Ситуация

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, за месяц в столице зарегистрирован уже второй случай бешенства. В Печерском районе был выявлен кот, который заболел бешенством, а в Соломенском районе выявили больную куницу. Бешенство выявили, когда животное привезли в ветеринарную клинику.

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"Это связано с тем, что в Киевской области эпизодическая ситуация неблагополучная. Те животные, которые попадают с территории области на территорию столицы могут инфицировать столичных животных. Поэтому сейчас проводятся карантинные мероприятия в Печерском и Соломенском районах города. Карантин введен на 60 дней. В этих районах будут вакцинироваться все домашние животные, а также отлов беспризорных собак и кошек", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан.

Он призывает собственников животных вакцинировать своих питомцев и подчеркивает, что вакцина для этого есть в наличии. Также необходимо внимательно следить за бездомными животными – нет ли у них симптомов бешенства.

Обстановка

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