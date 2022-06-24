Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Відступ із Сєвєродонецька 👊 Литва проти Кремля ☠ Наступ на Київ? Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Сказ знову у Києві. У двох районах оголошено суворий карантин

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 червня, 22:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Почали частіше фіксувати випадки небезпечної хвороби
Через куницю тепер на щеплення відправлять десятки свійських тварин / Колаж "Сьогодні"
Через куницю тепер на щеплення відправлять десятки свійських тварин / Колаж "Сьогодні"

У Києві зареєстровано вже другий випадок сказу у тварин. В результаті у двох районах міста запроваджено суворий карантин.

У Держпродспоживслужбі Києва сайту "Сьогодні" пояснили, чого потрібно побоюватися звичайним людям та їхнім домашнім вихованцям.

Реклама

Що відомо

ДУ Держпродспоживслужби у м. Києві повідомило про зареєстрований випадок сказу у куниці в Солом'янському районі Києва. 24 червня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, де було вирішено запровадити карантинні обмеження на території Солом'янського району.

Вони торкнулися районів на перетині:

  • просп. Лобановського з вул. Головка,
  • вул. Головка з вул. Солом'янська,
  • вул. Солом'янська з вул. Протасів Яр,
  • вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка,
  • вул. М. Грінченка з вул. Брожка,
  • вул. Брожка з просп. Лобановського.

Ситуація

За словами голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, за місяць у столиці зареєстровано вже другий випадок сказу. У Печерському районі був виявлений кіт, який захворів на сказ, а в Солом'янському районі виявили хвору куницю. Сказ виявили, коли тварину привезли до ветеринарної клініки.

Реклама

"Це пов'язано з тим, що на Київщині епізодична ситуація неблагополучна. Ті тварини, які потрапляють із території області на територію столиці, можуть інфікувати столичних тварин. Тому зараз проводяться карантинні заходи у Печерському та Солом'янському районах міста. Карантин введено на 60 днів. У цих районах вакцинуватимуться всі домашні тварини, а також йде вилов безпритульних собак і кішок", – повідомив сайту "Сьогодні" Олег Рубан.

Він закликає власників тварин вакцинувати своїх вихованців і наголошує, що вакцина для цього є в наявності. Також необхідно уважно стежити за бездомними тваринами – чи не мають вони симптомів сказу.

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 24 червня
1
Особовий склад 34530
Особовий склад
2
Танки 1507
Танки
3
ББМ 3637
ББМ
4
Артилерія 756
Артилерія
5
Засоби ППО 99
Засоби ППО
6
РСЗВ 241
РСЗВ
7
Літаки 216
Літаки
8
Гелікоптери 183
Гелікоптери
9
БПЛА 622
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2553
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Звір”... Михайло Завірюхін - син легендарного розвідника-героя Ігоря Завірюхина, ім’ям якого названо вулицю в Броварах. З перших днів вторгнення пішов добровольцем у ЗСУ. Загинув під Сєвєродонецьком, виконуючи бойове завдання.

Історія героя
Нескорені
Розвідник із позивним "Кіт" та снайпер "Білка" - бійці 97-го батальйону 60-ї окремої піхотної бригади. Познайомилися після поранень на Донбасі (обидва воювали в АТО), запланували весілля, але після 24 лютого зрозуміли, що не зможуть сидіти вдома і пішли на фронт, де й повінчалися…
Історія кохання
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21218.6

Bitcoin Cash (BCH)

117.28

Binance Coin (BNB)

238.66

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

16.52

Litecoin (LTC)

55.66

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,73 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.73

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти