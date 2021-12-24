В Киев снова возвращается тепло: прогноз на выходные (карта)

Ночью в городе будет сильный мороз, а на дорогах обещают гололедицу

Погода в Киеве на 25 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 25 декабря, в Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. Днем осадков не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В субботу температура воздуха в столице поднимется до 2 градусов тепла. Ночью в город вернутся морозы.

"Сами понимаете, как слизко будет на дорогах и тротуарах", – добавила синоптик.

Завтра в Киеве еще и будет порывистый ветер.

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Погода в Украине 25 декабря. Фото: Наталии Диденко

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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