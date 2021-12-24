В Киев снова возвращается тепло: прогноз на выходные (карта)

Завтра, 25 декабря, в Киеве в ближайшую ночь выпадет мокрый снег. Днем осадков не будет.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
В субботу температура воздуха в столице поднимется до 2 градусов тепла. Ночью в город вернутся морозы.
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"Сами понимаете, как слизко будет на дорогах и тротуарах", – добавила синоптик.
Завтра в Киеве еще и будет порывистый ветер.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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