У Київ знову повертається тепло: прогноз на вихідні (мапа)

Завтра, 25 грудня, у Києві найближчої ночі випаде мокрий сніг. Вдень опадів не буде.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У суботу температура повітря у столиці підніметься до 2 градусів тепла. Вночі до міста повернуться морози.
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"Самі розумієте, як слизько буде на дорогах та тротуарах", – додала синоптик.
Завтра у Києві ще й буде поривчастий вітер.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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