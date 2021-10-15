В Киеве будет облачно и ветрено: синоптики дали прогноз (карта)

В пятницу, 15 октября, в Киеве будет переменная облачность. Осадков в столице не прогнозируют.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве в течение дня температура воздуха будет колебаться от +12 до + 14 градусов. Ветер-юго-западный, 5-10 м/с.
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Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь — осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
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