В киевском парке "Орлятко" разгромили новую сцену: кто за этим стоит (видео)

В Киеве в парке "Орлятко" испортили новую сцену. В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" рассказали, что первые факты вандализма там были замечены еще весной 2021 года.
Местные жители даже сняли видео, как дети лазают под крышей сцены, и именно в том месте уже было видно сломанное перекрытие.
Далее по теме
Концертный комплекс "Источник" с крытой сценой был установлен в рамках капитального ремонта парка "Орлятко" в 2020 году.
"На этот год запланировано отремонтировать перекрытие сцены", – сообщили нам в "Киевзеленстрое".
Уничтожили Маленького принца
Напомним, вандалы дважды поглумились над культовой скульптурой Маленького принца, которая уже много лет украшает Пейзажную аллею. Принцу оторвали правую бронзовую руку, в которой он держал саблю, а за несколько дней до этого неизвестные вырвали бронзовую фигурку лисенка у ног Маленького принца.
Ранее мы сообщали:
- Полиция задержала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.
Вандалы повредили дефибрилляторы в Киевском метрополитене.