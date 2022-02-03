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В киевском парке "Орлятко" разгромили новую сцену: кто за этим стоит (видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 13:13
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Концертный комплекс "Источник" с крытой сценой был установлен в 2020 году
Испортили городское имущество скорее всего подростки
Испортили городское имущество скорее всего подростки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в парке "Орлятко" испортили новую сцену. В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту "Сегодня" рассказали, что первые факты вандализма там были замечены еще весной 2021 года.

Местные жители даже сняли видео, как дети лазают под крышей сцены, и именно в том месте уже было видно сломанное перекрытие.

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Концертный комплекс "Источник" с крытой сценой был установлен в рамках капитального ремонта парка "Орлятко" в 2020 году.

"На этот год запланировано отремонтировать перекрытие сцены", – сообщили нам в "Киевзеленстрое".

Уничтожили Маленького принца

Напомним, вандалы дважды поглумились над культовой скульптурой Маленького принца, которая уже много лет украшает Пейзажную аллею. Принцу оторвали правую бронзовую руку, в которой он держал саблю, а за несколько дней до этого неизвестные вырвали бронзовую фигурку лисенка у ног Маленького принца.

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Ранее мы сообщали:

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