В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой

В Киеве мужчина натянул на половой орган гайку и не смог избавиться от нее самостоятельно. Медики также оказались бессильны – пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщается на страничке "Киевской службы спасения" в Facebook.
Как отмечают спасатели, работа с этой частью тела требует специального оборудования и ювелирной точности.
"Все прошло удачно. Спасатели и медики остались довольны проделанной работой, а пострадавший не получил ни царапины", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают не ставить над собой подобных экспериментов, хотя всегда готовы прийти на помощь.
Ранее в Киеве спасатели достали из батареи африканского ежа. В жилом доме из вольера сбежал еж и застрял в батарее отопления.
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