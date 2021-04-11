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В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой

11 апреля, 16:25

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Медики не смогли самостоятельно освободить экспериментатора

В Киеве мужчина натянул на половой орган гайку и не смог избавиться от нее самостоятельно. Медики также оказались бессильны – пришлось вызывать спасателей.

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Об этом сообщается на страничке "Киевской службы спасения" в Facebook.

Как отмечают спасатели, работа с этой частью тела требует специального оборудования и ювелирной точности.

"Все прошло удачно. Спасатели и медики остались довольны проделанной работой, а пострадавший не получил ни царапины", – говорится в сообщении.

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Спасатели призывают не ставить над собой подобных экспериментов, хотя всегда готовы прийти на помощь.

Ранее в Киеве спасатели достали из батареи африканского ежа. В жилом доме из вольера сбежал еж и застрял в батарее отопления.

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