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В Киеве пациент обокрал медиков, но его не накажут (фото)

30 июля 2021 14:57

Виктория Барановская Виктория Барановская

После осмотра исчезли мобильный телефон, деньги и бумажник с документами

Мужчина обокрал медсестру и пациента / Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчина обокрал медсестру и пациента / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве мужчина обокрал врачей скорой медицинской помощи – он сказал, что плохо себя чувствует и пришел просить о помощи.

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Об инциденте сообщает Муниципальная Варта Киева.

Мужчина подошел к медикам и попросил о помощи. Однако после осмотра врачом оказалось, что она ему не нужна.

Фото: Муниципальная Варта Киева

Фото: Муниципальная Варта Киева

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Оказалось, что мужчина обокрал медсестру и пациента. Вместе с ним исчезли мобильный телефон, деньги у медсестры и кошелек с документами у пациента.

Фото: Муниципальная Варта Киева

Фото: Муниципальная Варта Киева

Злоумышленника оперативно задержали. Кражу совершил, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина.

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Слева на снимке нарушительница, справа - ее авто. Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: Муниципальная Варта Киева
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Фото: Муниципальная Варта Киева

Вора передали полиции, однако пострадавшие от заявлений отказались.

Фото: Муниципальная Варта Киева

Фото: Муниципальная Варта Киева

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве мужчинаобокрал за ночь две квартиры. Злоумышленник украл компьютерную технику и мобильные телефоны в среднем на 39 тыс гривен.

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А в апреле в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов. Полиция изъяла у фигурантов взрывное устройство и более килограмма взрывчатки.

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