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В Киеве мужчине, который убил своего 6-летнего ребенка, объявили о подозрении

7 октября, 14:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он заявил, что понимал, что делал

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который убил своего 6-летнего сына.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры № 7 сообщено о подозрении мужчине, задержанному по факту умышленного убийства 6-летнего сына", – говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовала ранее пресс-служба полиции, отец ребенка говорит, что понимал, что делал.

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"У меня сейчас адреналин, шок. Мне тяжело говорить. Да, конечно, я понимал, что делал", – говорит мужчина.

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Напомним, 5 октября полиция задержала мужчину, который убил 6-летнего сына и поджег квартиру, чтобы скрыть свое преступление.

В Киеве на Лысой горе убили мужчину – смотрите видео:

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Источник: Сегодня

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