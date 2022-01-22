В Киеве на дистанционное обучение перешли 2 школы и около тысячи классов

Руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим

Большинство школ работают в обычном режиме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости, и это тревожная тенденция, хотя количество больных не критически высоко. Так, из 320 тысяч учеников и учителей, больных – чуть больше 1,5 тысячи. На дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях", – говорит зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он напомнил, что Киев находится в желтой карантинной зоне, а это значит, что все школы работают в стандартном режиме.

В то же время руководство школ должно принимать самостоятельное решение о переводе на дистанционный режим обучения класса, его параллели или всей школы – исходя из ситуации с заболеваемостью именно в учебном заведении.

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По словам заместителя главы КГГА, главы районных администраций получили поручение усилить контроль за противоэпидемическими мерами в школах.

Мондриевский добавил, что столичные педагоги – лидеры по вакцинации в стране и на сегодняшний день привиты 98% работников образовательных учреждений.

Украинские школы массово переводят на "дистанционку"

Львов

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Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.