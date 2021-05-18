В Киеве на презентации нового корпуса СИЗО журналистов заперли в камере (фото, видео)

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Руководство Минюста представило обновленный корпус Киевского следственного изолятора, отремонтированный по норвежскому образцу. Как сообщает корреспондент "Сегодня", журналисты, которые присутствовали на открытии, случайно заперлись в одной из камер.

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Всего обновлено 18 камер: 14 двухместных и 4 одноместные. Как видно на видео, в одной из новых камер заперты столичные журналисты.

Видео: Игорь Серов, "Сегодня"

Каждое помещение оснащено холодильником, микроволновой печью, WI-FI, телевизором, стационарным телефоном, кнопкой экстренного вызова охраны, камерами видеонаблюдения.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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Обустройство новых камер позволит обеспечить соблюдение прав человека в следственном изоляторе.

"С момента запуска проекта платных камер было получено от желающих их снять более 3 млн 600 тыс. гривен", – рассказала замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

К тому же эти платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен дополнительных средств для ремонта бесплатных помещений.

Реклама Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

"Подарочные сертификаты на камеры в СИЗО по-прежнему продаются, расцениваем их как вспомогательное средство финансирования системы", – говорит замминистра юстиции Елена Высоцкая.

Кроме обновленного корпуса СИЗО, также открыли музейную экспозицию, посвященную периоду функционирования государственного учреждения "Киевский следственный изолятор".

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Ранее мы писали, что в Лукьяновском СИЗО "сидят" в нечеловеческих условиях. Так, большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением; стены влажные и покрытые грибком; из-за курения и отсутствия вентиляции в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом, а боксы сборного отделения не отапливаются и др.

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Напомним, в Одессе произошел пожар в СИЗО.