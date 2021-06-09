В Киеве неизвестные украли скандальную лавку на КПИ (фото)

Эта лавка ранее появилась там в рамках разработки концепции улицы Политехнической

Лавка за день до кражи. Фото: Роман Грищук/Facebook

В Соломенском районе Киева украли знаменитую лавку на КПИ. Еще вчера она была на месте.

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Об этом сообщил депутат ВР Роман Грищук в Facebook.

По его словам, низовая инициатива KPI urban squad взялась за разработку концепции развития улицы Политехнической и даже за свои средства установила нетипичную скамейку.

"Сегодня неизвестные украли лавку", – написал Роман Грищук.

Он отметил, что улица Политехническая должна стать удобным и переосмысленным пространством, которое "станет местным магнитом для еще большего Киева". Реклама Фото: Роман Грищук/Facebook В тренде В Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Инструкция, как обойти живую очередь

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