В Киеве неизвестные украли скандальную лавку на КПИ (фото)

Лавка за день до кражи. Фото: Роман Грищук/Facebook
В Соломенском районе Киева украли знаменитую лавку на КПИ. Еще вчера она была на месте.
Об этом сообщил депутат ВР Роман Грищук в Facebook.
По его словам, низовая инициатива KPI urban squad взялась за разработку концепции развития улицы Политехнической и даже за свои средства установила нетипичную скамейку.
"Сегодня неизвестные украли лавку", – написал Роман Грищук.
Он отметил, что улица Политехническая должна стать удобным и переосмысленным пространством, которое "станет местным магнитом для еще большего Киева". Фото: Роман Грищук/Facebook
Фото: Роман Грищук/Facebook
Ранее мы писали, что в Киеве разбили могилу выдающегося ученого и правоведа.
Напомним, в столице на Владимирской горке вандалы отбили голову мраморному орлу около памятника Данте. В мэрии подтверждают, что голову орлу отбивали четыре раза, но полиция так никого и не поймала.