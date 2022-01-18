В Києві громадський транспорт змінить графіки та маршрути – список

У Києві в ніч на 19 січня внесуть зміни у рух громадського транспорту. Трамваї припинять курсувати раніше, ніж зазвичай. А тролейбуси змінять маршрути.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Трамваї
Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Ремонтуватимуть контактну мережу трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.
Далі по темі
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут № 1:
- від станції "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
- від станції "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:
- від станції "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
- від станції "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
Тролейбуси № 92Н
Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по просп. Правди – вул. І. Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Раніше ми писали:
- У Києві 18 січня негода влаштувала "погром" на вулицях. З цієї причини у роботі громадського транспорту стався збій.
- З 18 січня в Києві відкривають нові автобусні маршрути. Водночас маршрутне таксі № 576 повністю припинить роботу.