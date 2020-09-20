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В Киеве открыли фонтан со скульптурой архистратига Михаила: фото и видео

20 сентября, 05:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Это второй фонтан из предусмотренных проектом реконструкции парка

В Киеве 19 сентября открыли скульптурную композицию с новым фонтаном и фигурой архистратига Михаила в парке "Владимирская горка". Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что колокол, на котором установлена ​​скульптура Архангела Михаила, символизирует красоту, толерантность и многообразие Киева. Также на скульптуре изобразили холмы и храмы разных конфессий.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это – символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве", – отметил Виталий Кличко.

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители разных конфессий, военные, общественные деятели, медики и меценаты. Также выступал хор.

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Как известно, этот фонтан уже второй из предусмотренных проектом реконструкции парка. Первый установили при выходе из парка на пешеходно-велосипедном мосту.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как делали новую статую архистратига Михаила. Создали скульптуру хранителя Киева за средства меценатов.

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Киев Виталий Кличко архистратиг михаил Владимирска горка
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